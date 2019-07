Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Bulgaria vor elabora un acord interguvernamental pentru constructia unui al treilea pod peste Dunare, intre orasele Svishtov si Zimnicea, au convenit miniștrii Transporturilor din cele doua țari, Rossen Zhelyazkov si Razvan Cuc, scrie Agerpres, citand BTA. Cei doi oficiali au fost de acord…

- In anul 2017, rezidenții Uniunii Europene au efectuat, in total, 1,3 miliarde de calatorii. Durata medie a unei calatorii a fost de 5,1 nopți. In comparație cu anul 2016, numarul calatoriilor efectuate de turiști, a crescut cu 4%, potrivit unui studiu Eurostat. Trei sferturi (73%) din toate calatoriile…

- Moldovenii care locuiesc in Bulgaria, Portugalia, Romania , Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania și Germania vor ramane fara pensii din Moldova, daca nu prezinta Casei Naționale de Asigurari Sociale un document important. Despre ce este vorba?

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, rostit in deschiderea Conferintei Internationale privind relatiile dintre Stat si denominatiunile religioase in Uniunea Europeana, Palatul Patriarhiei, vineri, 7 iunie 2019. Potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE),…

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024, transmite site-ul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Aceștia vor discuta…

- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…

- Și ingrijirea copiilor din Europa Centrala și de Est In cadrul Forumului Economic și Comercial dintre China și Țarile Central și Est Europene (CEE) desfașurat luni in Croația, HUAWEI a anunțat lansarea programului de responsabilitate sociala "O mie de visuri". Acest program planifica instruirea a unui…

- „Cativa eurodeputati inimosi din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letitia, discuta cum sa salveze transportul international pentru tarile din est”, a scris Maria Grapini pe Facebook. Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) impreuna cu asociațiile transportatorilor…