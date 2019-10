Stiri pe aceeasi tema

- In plina dezbatere asupra Brexit-ului, un tablou al celebrului artist stradal Banksy, care ii infatiseaza pe politicienii din Camera Comunelor sub forma unor cimpanzei, a fost vandut la licitatie joi seara la...

- Artistul stradal Banksy, al carui tablou "Devolved Parliament" care infatiseaza Camera Comunelor ca fiind plina de cimpanzei si care a fost adjudecat joi la Sotheby's pentru 10 milioane de lire sterline, a spus ironic ca ii pare rau ca nu il mai detine, potrivit news.ro."Devolved Parliament"…

