- Statele Unite au afirmat joi ca detin confirmarea unui atac chimic comis de regimul sirian pe 19 mai la Idlib, ultimul bastion jihadist din nord-vestul tarii, si au promis sa riposteze, potrivit AFP. "Statele Unite au ajuns la concluzia ca regimul Bashar Al-Assad a utilizat clor ca arma chimica" in…

- Solicitarea Teheranului ca SUA sa ridice sanctiunile inaintea inceperii oricarui dialog intre cele doua state este 'nerealista', a apreciat marti cancelarul german Angela Merkel, citata de AFP. 'As saluta natural orice discutii intre SUA si Iran', a afirmat Merkel intr-o…

- Oficialii iranieni au informat luni ca petrolierul britanic Stena Impero, sechestrat de Gardienii Revoluției la data de 19 iulie, este "liber sa plece", relateaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax.Citește și: Scenariu cutremurator! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act…

- Tema acestei sesiuni a Adunarii Generale este 'Stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea saraciei, educatia calitativa, actiune climatica si incluziune'. Cea de-a 74-a sesiune a Adunarii Generale a ONU a inceput pe 17 septembrie si are o durata de un an, segmentul dezbaterii generale…

- „A mai trecut o zi fara vreun semn din partea partidelor de opoziție in ceea ce privește Pactul pentru bunastarea romanilor, inca o zi de indiferența și dispreț pentru ce ar trebui sa fie o asumare ferma ca vor continua masurile pentru creșterea nivelului de trai. Orice partid care vrea sa ajunga…

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale sud-coreene a informat…

- UNICEF trage un semnal de alarma și ii comemoreaza pe copiii uciși anul trecut in zonele de conflict ale lumii, printr-un gest impresionat. A plasat, la sediul Națiunilor Unite din New York, 3.758 de ghiozdane in randuri care amintesc de un cimitir, fiecare reprezentand o pierdere fara sens a unei vieți…