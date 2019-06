Stiri pe aceeasi tema

- "Sambata se organizeaza o actiune de cautare extinsa a minorului disparut in urma viiturii de la Sangeru. Cautarile vor fi concentrate intre Sangeru si Urlati, pe ambele maluri ale raului Cricovul Sarat. 426 de pompieri vor participa la cautare", a precizat ISU Prahova. O viitura a surprins…

- Peste 400 de pompieri participa sambata la cautarea copilului din Sangeru care a fost luat de viitura pe 31 mai, informeaza ISU Prahova, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani "Sambata se organizeaza o actiune de cautare extinsa…

- Echipajele ISU Prahova vor impanzi, sambata, inca de la primele ore, malurile Cricovului Sarat. Salvatorii se mobilizeaza intr-o incercare de a gasi un baiețel disparut inca din 31 mai, cand casa lui a fost luata de viitura ucigașa. ISU prahova a anunțat ca operațiunea, la care vor participa 426 de…

- Scene socante intamplate, astazi, intr-un apartament din Ploiesti. Pompierii au fost sesizati de vecini, cu privire la un miros puternic, insuportabil ce provinea dintr-un apartament in care stateau o fiica, cu mama sa. Odata ajunsi la fata locului, pompierii au avut parte de un peisaj ingrozitor.

- Inca o tragedie provocata de viituri, in Prahova, in decurs de cateva zile. Dupa cazul din comuna Sangeru, unde au murit patru copii, astazi un barbat de 42 de ani din Breaza a fost gasit inecat in apele raului Prahova. El fusese dat disparut sambata seara, scrie ziarul Actualitarea Prahoveana. A fost…

- In cele patru orase din tara in care Sanctitatea Sa va oficia slujbe religioase și se va intalni cu pelerinii, se vor afla echipaje de pompieri si paramedici SMURD care pot acorda sprijin și prim-ajutor populației. Atat credincioșii, cat și localnicii pot solicita si primi asistența medicala de urgența…

- Peste 25 de pompieri din Buzau si Prahova intervin, joi seara, cu sapte autospeciale, pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins o hala dintr-un complex de crestere a pasarilor. In hala este depozitata o cantitate mare de furaje, interventia anuntandu-se de durata.

- Peste 180 de pompieri sunt pregatiți sa intervina in zonele vizate de avertizarea cod roșu de vijelii, anunța IGSU. In zonele vizate au fost transmise mesaje de avertizare catre populație prin sistemul Ro Alert, potrivit mediafax.„In urma cu puțin timp, ANM a emis o avertizare COD ROȘU in…