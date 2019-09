Stiri pe aceeasi tema

- Suspiciunea de toxiinfectie alimentara in cazul grupului de copii din Olt cazat la o pensiune din Manastirea Humorului nu s-a confirmat, concluzia anchetei inspectorilor sanitari aratand ca a fost vorba despre ”un episod de indigestie” cauzat de ”consumul exagerat de dulciuri”, a informat, miercuri,…

- Analizele efectuate de Directiei de Sanatate Publica Suceava dupa ce saptamana trecuta un grup de 12 copii care se aflau in vacanta la Poiana Micului au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava au infirmat toxiinfectia alimentara. ...

- Mai multe masini de interventie au fost chemate in dimineata zilei de sambata, 29 iunie, la o pensiune de Transfagarasan pentru a ingriji 11 copii care prezentau semne de toxinfectie alimentara.