Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de finante Olaf Scholz si Bruno Le Maire urmeaza sa prezinte propunerea lor in cursul unei reuniunii cu omologii lor la Bruxelles, a afirmat cotidianul bavarez. In propunerea lor scrisa, a carei copie a fost obtinuta de SZ, taxa (desemnata cu acronimul englez FTT), ar putea fi "un element…

- Germania a cerut Franței sa renunțe la locul sau permanent in Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, astfel incat acesta sa poata fi transformat intr-un ,,loc al UE", informeaza Daily Mail .

- Romania a avut a treia mare creștere de producție agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) și Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) și Polonia (11,1%), informeaza Eurostat, conform Mediafax.Romania se situeaza pe locul 8 in uniune in topul valorii totale a producției…

- Mai ales Franta, dar din ce in ce mai mult si Germania, apasa tot mai apasat pe pedala retorica a unei „Uniuni Europene Suverane", decuplata sau chiar in opozitie cu America. Un stimulent din acest punct de vedere trebuie sa-l fi dat si postarile de pe Twitter ale lui Donald Trump, excesiv de agresive…

- „Oaspeții noștri au avut o prima prezența in sala de gimnastica și sunt cațiva sportivi din Belgia și Franța cam la nivelul gimnaștilor reșițeni. Vom avea o competiție saptamana aceasta pentru a ne testa nivelul de pregatire. Sunt și cateva fete, dar care nu vor putea evolua pe toate aparatele,…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la tarile membre ale Uniunii Europene sa urmeze exemplul Senatului SUA si sa recunoasca Holodomorul (Marea Foamete) din 1932-1933 drept genocid impotriva poporului ucrainean.

- Uniunea Europeana a importat aproape trei milioane de tone de cafea in 2017, cu aproape 5% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 8,8 miliarde euro, arata datele publicate luni de Eurostat cu ocazia Zilei internationale a Cafelei, informeaza AGERPRES . In randul statelor…

- Un sondaj de opinie arata ca 84% dintre romani considera ca platformele online ar trebui sa remunereze organizatiile media pentru refolosirea continutului acestora. In statele membre ale Uniunii Europene unde Directiva Drepturilor de Autor a fost intens dezbatuta, 61% dintre repondenti se…