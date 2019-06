Surse - Premierul Dăncilă va face publice rapoartele pe votul din Diaspora Saptamana trecuta, prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca va lua masuri cu privire la 'greselile' produse in organizarea si desfasurarea alegerilor din 26 mai, dupa ce va analiza raportul pe care l-a solicitat MAE, MAI si celorlalte institutii implicate. "Imediat dupa alegeri am cerut MAE si MAI, tuturor institutiilor implicate in organizarea alegerilor, un raport complet cu privire la desfasurarea procesului de votare, a dificultatilor intampinate de alegatori. Sunt un om echilibrat si corect care nu vrea sa ia decizii pripite. Pozitia de prim-ministru presupune ratiune si responsabilitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

