Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit, marti, la Parlament, cu premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Dupa sedinta solemna a Parlamentului, Dragnea, Tariceanu, Dancila si mai multi ministri au intrat…

- Cel mai recent sondaj privind intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidentiale il plaseaza pe Klaus iohannis pe primul loc in preferintele romanilor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Klaus Iohannis. Cu trimitere la desele plecari la munte ale președintelui, Tariceanu susține ca acesta a stat in ultimii ani mai mult prin munți decat au stat partizanii anticomuniști. Citește…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a lansat, luni, intr-un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, despre care a spus ca si-ar dor sa il vada "la puscarie" "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru la pușcarie, ca sa doarma mai linițit. Klaus, poate nu intru, nu te culca pe o ureche", a spus Liviu Dragnea.…

- "Presedintele a ales ca metoda de a face politica prin sicanarea Guvernului si prin incercari de a bloca permanent activitatea acestuia", a afirmat, vineri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca ataca bugetul pe 2019, al "rusinii nationale",…

- Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 66% din repondenți (cu 2% mai puțin fața de precedentul studiu).Cota președintelui Klaus Iohannis e in ușoara revenire, semn ca politica de opoziție fața de Guvern și…

- Joi, 10 ianuarie, Juncker va ține un discurs cu aceasta ocazie, la fel ca Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, și Donald Tusk, președintele Consiliului European. Pe 11 ianuarie, președintele Comisiei Europene va avea intalniri bilaterale…

- Demnitarii romani, fie ca au fost alesi de electorat, fie ca au fost numiti in functii, vor avea salarii brute mai mari de la 1 ianuarie 2019, in conditiile in care indemnizatiile lor se raporteaza la salariul minim pe economie, care de la inceputul anului creste de la 1.900 de lei la 2.080 de lei.…