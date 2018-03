Stiri pe aceeasi tema

- Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) și MOBOTIX AG vizeaza dezvoltarea celor mai inovatoare soluții de supraveghere video, ce imbina conceptul descentralizat al camerelor IP MOBOTIX cu tehnologiile avansate Konica Minolta din domeniul opticii și al imagisticii. MOBOTIX este pionier și lider mondial…

- Vrei un loc de munca bine platit? In caz ca raspunsul este ”da”, atunci tot ce trebuie este sa aplici la unul dintre posturile scoase la ”mezat” de catre retailerul Lidl. In acest caz, este vorba de un post de ”șef vanzari pe zon Sud-Vest”. Pe romanește, vei coordona magazinele din Oltenia, caci aceasta…

- Educatia financiara din Romania ar trebui sa vizeze in primul rand Parlamentul, in contextul in care aceasta institutie joaca un rol important pentru bunul mers al economiei romanesti, a afirmat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la conferinta cu tema „Incluziunea financiara – de la vorbe…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piata locala de fuziuni si achizitii. Numarul tranzactiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzactiilor a scazut usor. Cei mai multi investitori straini care au ales sa investeasca in Romania au provenit in 2017 din…

- Europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei pentru a da explicații cu privire la punctele de vedere susținute in fața Parlamentului European. Preda a replicat, legat și de eventuala lege antidefaimare, ca prigoana deja a inceput. Europarlamentarul…

- El a spus ca va fi judecat de Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Bradișteanu, Mircea Geoana, fostul director SRI Costin Georgescu și generalul Degeratu. [citeste si] "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu și Tudose, sunt chemat in fața…

- Bancile trebuie sa se ocupe de educatia financiara a propriilor clienti, iar asociatiile financiar-bancare trebuie sa promoveze principii de creditare corecta inclusiv prin sanctionarea membrilor care nu le respecta, inclusiv cu excluderea din asociatie, a spus Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul…

- Decizia de a aduce angajati expati - fie din cadrul Uniunii Europene, fie din afara teritoriului european - nu se ia cu usurinta. Pentru expatii proveniti din Uniunea Europeana, procedura de angajare/detasare este mai simpla, datorita facilitatilor existente in cadrul Uniunii pentru a incuraja…

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- Dezbatere pe tema egalitatii de gen in media si tehnologia informatieiei Foto: Arhiva. Parlamentul European organizeaza astazi, la Centrul Cultural ARCUB din Bucuresti, o dezbatere pe tema egalitatii de gen în media si tehnologia informatiei. Se vor analiza prevederile legislative specifice,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Best Print Services SA este unul dintre cei mai important furnizor de tipar plan (offset) din Romania și unul din cele mai importante nume ale acestei industrii in plan regional, Central-Est European. Best Print Services S.A. este un furnizor de servicii integrate de tipar, „door-to-door”, avand in…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 23 februarie ndash; 2 martie a.c., sub coordonarea…

- UPDATE. Potrivit politistilor, a fost depistat barbatul in varsta de 24 de ani banuit de talharia din data de 2 martie la agentia de pariuri sportive din Craiova. ”La acest moment, la domiciliul barbatului, din Craiova, politistii efectueaza o perchezitie, pentru depistarea sumei de bani sustrase,…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care…

- Angajatii din domeniul IT, marketing, relatii cu clientii si cei din vanzari vor putea curand sa-si desfasoare activitatea chiar din propria sufragerie. Asta dupa ce proiectul de lege privind telemunca a fost adoptat de parlamentari. El urmeaza sa fie promulgat de presedinte.

- In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferința „The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- In contextul in care instituțiile de la Bruxelles dezbat masurile legislative cuprinse in Pachetul de Mobilitate, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a organizat ieri la Parlamentul European Conferința „The Mobility Package - Stricking the right balance between workers rights and the competitiveness…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta a investitiilor…

- Organizatia Transparency International a prezentat miercuri raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global, gradul de coruptie in sectorul public fiind stabilit prin consultarea unor experti si oameni de afaceri din cele 180 de tari incluse in analiza. Potrivit clasamentului…

- iPhone X este pe piata de mai bine de trei luni, insa multi dezvoltatori de aplicatii nu s-au obosit inca sa isi actualizeze aplicatiile pentru a oferi suport pentru noua rezolutie a telefonului si pentru a ocoli „bretonul” din partea de sus a display-ului. Incepand cu luna aprilie insa, toate aplicatiile…

- Fenomenul automatizarii vanzarilor online și creșterea volumului investițiilor in media digitala au dus la creșterea importanței datelor despre consumatorii de media digitala și reluarea discuțiilor legate de modul de utilizare al acestora. Tehnologia preia treptat locul cercetarii clasice in domeniul…

- Funcționarii publici au “manual” de bune practici in accesarea fondurilor europene Comisia Europeana a publicat noi orientari in sprijinul funcționarilor din administrația publica de la nivel național, regional și local, care gestioneaza fonduri europene, pentru a garanta ca procedurile de achiziții…

- Pentru combaterea infractionalitatii la nivel global, Politia Romana colaboreaza cu organismele de aplicare a legii din celelalte state si este conectata la canalele de cooperare politieneasca. Astfel, zeci de mii de persoane, autoturisme sau documente care figurau urmarite internațional au fost gasite,…

- Progresele in domeniul Inteligentei Artificiale (AI) si a altor tehnologii accelereaza devoltarea de companii inteligente si le permite acestora sa se integreze in vietile oamenilor. Cu toate acestea, valorificarea oportunitatilor de crestere si mentinerea unui impact pozitiv asupra societatii necesita…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- "Induiosatoare, daca n-ar fi fost usor jenanta, atitudinea domnului Toader, care astepta cuminte pe culoar, precum un catelus de companie, desi cunostea bine ca nu era invitat si care era procedura, deci ca nu va fi si dansul chemat in sesiunea de 'ham-ham' politic. Spune multe despre credibilitatea…

- Aceasta se va intinde pe o suprafata de 50.000 patrati in complexul Openville Timisoara si va fi cea mai inalta din Romania. La finele anului trecut, omul de afaceri avea un portofoliu de 10 cladiri de birouri, cu un total de 121.000 de metri patrati la Iasi, Timisoara si Cluj, iar anul acesta se vor…

- Fostul capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a anuntat, miercuri, ca a obtinut o victorie importanta si ca pedeapsa dictata de ITF impotriva sa i-a fost redusa pana la 23 aprilie 2018. "Sunt bucuros sa va anunt ca am obtinut o victorie importanta, chiar daca nu…

- „Se confirma astfel ca, partidul aflat la guvernare continua sa ramana nepasator la fenomenul taierilor ilegale, cu efect devastator asupra fondului forestier din Romania”, este de parere deputatul PNL Glad Varga. „Prin proiectul de lege mentionat, am propus masuri concrete pentru protejarea…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega trage un semnal de alarma cu privire la intocmirea de liste transnaționale pentru viitoarele alegeri europene. ”Nu va lasați pacaliți!”, spune europarlamentarul pe pagina sa de socializare, atunci cand e vorba de ”redistribuirea locurilor ramase libere, ca urmare…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 1.300 de actiuni de salvare si acordare a primului ajutor pe parcursul lunii ianuarie, fiind salvate circa 1.500 de persoane, se arata intr-un comunicat remis luni AGERPRES de presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani…

- Gripa face ravagii la nivel european, atrage atentia Ministerul Sanatatii, care face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, desi este deja luna februarie. Opt persoane au murit din cauza gripei, patru doar in ultima saptamana, in timp ce din cele 154 de imbolnaviri, jumatate sunt cu virus…

- Prinde repede pachetul special early bird pentru concertul Massive Attack disponibil intr-un numar limitat, care iti aduce mai multe avantaje – “Voodoo Ticket”. Dupa 10 ani de absenta, vrajitorii sunetului, Massive Attack, se intorc in Romania. S-a pus in vanzare, intr-un numar limitat, “The Voodoo…

- Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai, unde au mai fost cazați și Jennifer Lopez, Robert de Niro, 50 Cent sau Donatella Versace. Camerele pe noapte pot ajunge și la prețul unei garsoniere din București. Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai? Lux = fast, eleganța, somptuozitate,…

- De scutirea de impozit vor beneficia aproximativ 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana acum, informeaza AGERPRES. Pentru a fi scutiti de impozit, acestia trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. Citeste si Chirii de un leu declarate la ANAF. Cate contracte…

- Potrivit postarilor de pe Facebook si Twitter București s-a clasat pe locul trei intr-un top al oraselor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, relateaza Times of Israel. Ministerul…

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, iar Romania pierde o sansa uriasa sa atraga investitii japoneze, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania,…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- Tehnologia 5G va genera schimbari majore în economie si va sustine proiecte noi de realitate virtuala, super-conectivitate, autovehicule autonome etc. Pâna în 2035, 5G va genera venituri noi de peste 12.3 trilioane dolari la nivel global, iar piata locala nu face exceptie.…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 700 de actiuni de salvare si acordare a primului ajutor pe parcursul lunii decembrie, fiind salvate circa 1.100 de persoane, se arata intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES de presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani…

- Incident la spitalul orasenesc din Baicoi, judetul Prahova. Un medic de la camera de garda a fost filmat de ruda unui pacient in timp de refuza internarea acestuia. Mai mult, intr-un acces de furie, medicul a rupt fisa bolnavului.

- Inchide ochii și gandește-te la o lista de acțiuni pe care ai vrea sa le faci in 2018. Sigur multe dintre ele se invart in jurul practicilor de mindfulness, a bucuriei de a avea mai mult timp la dispoziție pentru ceea ce conteaza sau simplificarea task-urilor zilnice. Odata cu amploarea de care se bucura…

- In luna noiembrie a acestui an, romanii au achizitionat solutii software si servicii digitale in special de Black Friday - 24 noiembrie 2017, cand vanzarile de profil au crescut cu 240% mai mari decat media zilnica din ultimul an, potrivit unei analize realizate de compania 2Checkout…

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…