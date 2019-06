"Am tras pana in prezent 2.400 de rachete antigrindina si am reusit sa protejam foarte multe suprafete in situatia in care noi nu avem decat 60 de puncte de lansare. Suntem la jumatatea programului investitional care trebuie sa se inchida in anul 2020", a spus Botanoiu.

In privinta asigurarilor agricole incheiate de fermieri pe o masura finantata din fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala, oficialul MADR a anuntat ca pana in prezent sunt 137 de beneficiari care si-au asigurat culturile impotriva fenomenelor meteo extreme.

"Am pus la dispozitia producatorilor…