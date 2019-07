Autotren si autoturism in flacari, dupa ce au intrat in coliziune pe un drum judetean

Un autotren incarcat cu cereale si un autoturism au luat foc dupa ce, in noaptea de luni spre marti, au intrat in coliziune, pe DJ 381, in apropierea localitatii Ciocarlia, din cauza soferului autovehiculului de mare tonaj care nu… [citeste mai departe]