Stiri pe aceeasi tema

- ​A doua întâlnire între presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc probabil în martie sau aprilie la Danang, în Vietnam, scrie joi cotidianul Washington Post, preluat de Yonhap. Anterior, postul de radio Vocea Americii mentionase…

- A doua intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc probabil in martie sau aprilie la Danang, in Vietnam, scrie joi cotidianul Washington Post, preluat de Yonhap. Anterior, postul de radio Vocea Americii mentionase posibilitatea ca summitul sa fie…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- 'Exista un potential superb pentru un mare succes economic pentru aceasta tara, Kim Jong Un stie asta mai bine ca oricine si va sti sa profite din plin', a adaugat el. 'Toate este bine!', a incheiat liderul de la Washington insa fara sa ofere detalii despre eventualele discutii in curs. Donald Trump…

- Potrivit uneia dintre aceste surse, citate de Yonhap, Kim Jong Un i-a transmis presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, in cadrul summitului lor din septembrie, ca este dispus sa inchida complexul nuclear Yongbyon si sa autorizeze o inspectie - cu conditia ca Statele Unite sa adopte ”masuri de reciprocitate”.Moon…

- Donald Trump a declarat presei la Malibu, in California, unde a vizitat sambata zone devastate de incendii, ca un ”raport complet” cu privire la ”cine a facut-o” urmeaza sa fie finalizat ”in urmatoarele doua zile”, adica duminica sau luni, iar apoi a mentionat alt termen, ”luni sau marti”. Statele…

- Mult timp, Phenianul a dus o politica numita de "byungjin" sau "de dezvoltare simultana" a capacitatilor sale nucleare si a economiei. In aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat ca a incheiat cursa inarmarii nucleare si ca Nordul se concentreaza mai departe pe "constructia economica socialista".…

- Potrivit versiunii Riadului, jurnalistul si opozantul saudit a murit in urma unei incaierari, care s-a terminat rau, cu peroane cu care s-a intalnit in misiunea diplomatica. Donald Trump a catalogat credibila explicatia data de Riad cu privire la moartea jurnalistului, care traia de un an in Statele…