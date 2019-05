Summit PPE la Sibiu. Orban: În ceea ce ne priveşte... - update Potrivit acestuia, Summitul UE de la Sibiu este fundamental pentru deciziile care se vor lua in continuare la nivel european. „PNL este angajat, alaturi de partenerii din PPE, sa duca mai departe misiunea de a construi o Europa democratica, o Europa dezvoltata, o Europa care sa ofere fiecarui cetatean sansa de a avea o viata decenta, sansa de a reusi in viata. Chiar daca avem forte politice atat in Romania, cat si in alte tari europene, care contesta proiectul european, care incearca sa castige capital politic dintr-un razboi absurd cu institutiile UE, cu UE (...), in ceea ce ne priveste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene se reunesc, joi, intr-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca reuniunea de la Sibiu arata ca "romanii conteaza in Europa". "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa,…

- Europa iși intalnește destinul chiar de ziua ei, la Sibiu, pe 9 mai. La invitația Președintelui Klaus Iohannis și a PNL, toți liderii Partidului Popular European (PPE) și cei mai influenți lideri europeni, șefi de stat și de guvern, lideri de partide, participa la summitul PPE de la Sibiu. Este cea…

- "Ca eurodeputat am observat in prea multe randuri la Bruxelles comportamente anti-romanesti ale colegilor mei liberali, comportamente care sunt eronat prezentate de presa de dreapta din Romania drept pro-europene. Ieri am avut parte de inca o dovada de acest fel, de aceasta data la Bucuresti, la…

- Declaratii de presa sustinute de presedintele PNL, Ludovic Orban, si secretarul general al PPE, Antonio Lopez - 15 martie 2019 Ludovic Orban Sarut mana! Buna ziua! Avem bucuria de a-l avea ca oaspete al Partidului National Liberal pe unul dintre cei mai importanti lideri ai Partidului Popular European,…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…

- "Va propun sa incepem reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal, o reuniune extrem de importanta. O reuniune in care va propun ca si ordine de zi analiza stadiului campaniei pentru alegerile pentru Parlamentul European, prezentarea ultimei cercetari sociologice privitoare la situatia…

- ”Nu vreau sa fiu cinic, dar sa-mi dați voie sa-l citez pe Churchill, care spunea: Dupa razboi traim pe timpul evenimentelor mari si al oamenilor mici”, și-a inceput discursul Adrian Nastase. ”Cred ca suntem intr-o situație in care avem nevoie de lideri și ca Uniunea Europeana nu mai este cea pe care…