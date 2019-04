Sudan: Opoziția va prezenta duminică candidații pentru conducerea civilă Opoziția din Sudan va prezenta duminica o lista de candidați, în cea mai mare parte tehnocrați, pentru un consiliu de tranziție condus de civili, a declarat un lider al opoziției pentru Reuters.



Liderul, care a refuzat sa fie numit, a declarat ca consiliul propus va fi în mare parte civil cu o participare militara.



Sudanul a fost condus de un consiliu militar, deoarece fostul președinte Omar al-Bashir a fost demis în timpul protestelor de masa din 11 aprilie. Protestatarii preseaza pentru o transferare rapida a puterii catre conducerea civila. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

