Festivalul de Arta Medievala de la Suceava, aflat la editia a XIII-a, a atras in Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare si in Muzeul Satului Bucovinean, in cele patru zile de desfasurare, 26.806 vizitatori.



Cetatea de Scaun a fost vizitata de 25.206 de turisti, potrivit directorului Muzeului Bucovinei, Emil Ursu.



Comparativ cu anul 2018, cand la festival au fost 25.926 de vizitatori, dintre care 23.502 la Cetate, in acest an s-a inregistrat o crestere a numarului celor care au ales sa-si petreaca timpul vizionand spectacolele oferite de trupele care au participat la festival.

…