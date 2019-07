Partidul prooccidental Servitorul Poporului, care poarta numele serialului de televiziune in care Zelenski juca un presedinte, a obtinut 42,4% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate publicate de Comisia Electorala dupa numararea a aproape jumatate din buletinele de vot. Potrivit proiectiilor mai multor publicatii ucrainene, acest scor national, alaturi de scrutine locale, ii permite sa obtina cel putin 226 din cele 450 de mandate in Parlamentul unicameral. Aceasta ar fi prima data cand un partid obtine o asemenea majoritate in alegeri legislative, de la independenta acestei foste republici…