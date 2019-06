Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 60 de foci au fost descoperite moarte de-a lungul plajelor marilor Bering si Chukchi din nord-vestul statului american Alaska, iar oamenii de stiinta incearca sa afle ce a provocat decesul acestora, a ...

- Statele Unite intenționeaza sa creasca numarul de nave din clasa spargatoarelor de gheața capabile sa ofere prezența in Arctica pe tot parcursul anului, pentru a face fața pretențiilor din regiune din partea Rusiei și a Chinei, a declarat John Bolton, consilierul pentru securitate naționala al Casei…

- "Aeronavele ruse au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat niciun moment in spatiul aerian suveran al SUA sau al Canadei", a comunicat NORAD (North American Aerospace Defense Command, comandamentul apararii aerospatiale nord-americane) printr-un mesaj in reteaua Twitter."Au…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Un atelier de restaurare si conservare a operei scriitorului Ernest Hemingway s-a deschis sambata in Cuba, evidentiind un domeniu de cooperare cu Statele Unite in contextul unei noi raciri a relatiilor bilaterale dintre cei doi fosti inamici din timpul Razboiului Rece, relateaza Reuters potrivit…

- Frontiera va fi inchisa complet sau pe sectoare mari daca Mexicul nu opreste imediat orice imigratie ilegala inspre SUA, a scris Trump pe Twitter. "DEMOCRATII ne-au dat cele mai slabe legi privind imigratia din intreaga Lume. Mexicul le are pe cele mai puternice si castiga peste 100 de miliarde…

- Numele devastatoarelor uragane de categoria 4 Florence si Michael, formate in 2018 in bazinul Atlanticului, au fost retrase de pe lista oficiala rotativa pe care o elaboreaza Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), au informat miercuri autoritatile citate de EFE, potrivit https://www.agerpres.ro/.Vor…

