Stiri pe aceeasi tema

- Trump a semnat miercuri un ordin executiv care interzice companiilor americane sa foloseasca echipamente de telecomunicatii straine despre care se crede ca reprezinta un risc pentru securitatea nationala. In text nu este mentionat un producator anume, dar se considera ca ordinul vizeaza gigantul…

- In fata Capitoliului, sediul Congresului, si a unui panou proclamand 'Trump trebuie sa plece!', doi alesi ai Camerei Reprezentantilor, Rashida Tlaib si Al Green, si numerosi reprezentanti ai unor asociatii, cum ar fi MoveOn si Women's March, au prezentat un stick USB cu semnaturile adunate. 'Noi…

- Departe de a fi o ”afacere clasata”, asa cum proclama Donald Trump, ancheta rusa zguduie Washingtonul dupa anuntul-suprpriza al convocarii in Congres a fiului sau mai mare, votul impotriva unuia dintre secretarii sai si refuzul fara precedent al Casei Albe de a livra anumite informatii sensibile,…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…

- "Ministrul Apararii interimar nu se va mai deplasa in Europa si a decis sa ramana la Washington pentru a se coordona mai eficient cu Consiliul de Securitate Nationala (de la Casa Alba) si cu Departamentul de Stat privind situatia din Venezuela'', a precizat purtatorul de cuvant intr-un comunicat,…

- "Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi in fata Casei Albe din Washington si in Times Square din New York in mitinguri cu prezenta redusa, organizate de grupuri de advocacy liberale care solicita publicarea raportului procurorului special Robert Mueller despre rolul Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, i-a criticat in mod vehement pe democrati, luni seara, calificand drept "rusinoase" anchetele parlamentare lansate de acestia la adresa presedintelui american Donald Trump, informeaza marti AFP. "Astazi, presedintele (Comisiei judiciare a Camerei Reprezentantilor,…