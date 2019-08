Stiri pe aceeasi tema

- Agenti din cadrul agentiei pentru Imigrari si Vama (ICE) au arestat 680 de persoane care lucrau ilegal, in urma unor raiduri ce au avut loc miercuri in statul american Mississippi. Este cea mai ampla operatiune antiimigratie desfasurata intr-un singur stat, informeaza Reuters.

- Autoritatile din statul american Louisiana si principalul sau oras, New Orleans, se tem de producerea unor inundatii de amploare in zilele urmatoare, odata cu apropierea unei violente furtuni tropicale, care ar putea sa se transforme in uragan vineri sau sambata, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Joi,…

- Fortele de securitate mexicane au arestat un grup de 51 de imigranti fara documente care erau transportati intr-un camion supraincarcat in statul Zacatecas, in nordul tarii, a informat duminica ministerul securitatii, scrie agerpres.ro.

- ''La cele sase procese impreuna, Statul a indepartat 41 din cei 42 de potentiali judecatori de culoare. La al saselea proces a indepartat 5 din 6. In plus, la al saselea proces, Statul a pus mult mai multe intrebari potentialilor jurati de culoare decat celor albi'', mentioneaza Curtea Suprema in…

- Politistii de imigrari din Constanta au depistat 6 cetateni straini, din Republica Moldova, care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, pe raza judetului. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, fiind condusi sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei de stat si aplicata…

- Poliția bosniaca a arestat 20 de imigranți dupa ce aceștia au provocat miercuri un scandal într-un centru de primire din nord-vestul orașului Velika Kladusa, au anunțat autoritațile din Bosnia Herțegovina, scrie Mediafax.În momentul în care poliția a intervenit la centrul Miral…