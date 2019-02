SUA susține că implicarea externă nu a afectat sistemul electoral n 2018 Mai mulți oficiali de top din SUA au susținut ca actorii straini nu au avut un impact semnificativ asupra sistemelor electronice sau altor echipamente folosit în noiembrie 2018 pentru alegeri, în ciuda multiplelor tentative de hacking, informeaza Reuters.

Comentariul facut de Departamentul de Justiție din SUA și de Departamentul pentru Securitate Naționala contrazice parerile oficialilor conform carora cursa prezidențiala din 2016 a fost ținta unor campanii de propaganda sofisticate ale Rusiei care ar fi avut scopul de a ajuta candidatul republican sa câștige… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

