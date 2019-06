Seniorii timișoreni, invitați la o pensie activă

Persoanele recent pensionate sunt invitate astăzi, de la ora 16, la Cafeneaua "Spirit" din Timișoara (strada Florimund Mercy nr. 3) pentru a lua cunoștință