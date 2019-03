SUA: Justiţia bulgară rămâne coruptă, ineficientă și fără control Bulgaria are probleme cu violența fizica asupra persoanelor reținute și acuzate de catre autoritați; în închisori și în arest condițiile sunt grele; în justiție exista corupție, ineficiența și iresponsabilitate; migranții și solicitanții de azil sunt tratați incorect; la toate nivelurile de guvernare exista coruptie, iar împotriva minoritaților etnice se exercita violenta. Autoritațile iau masuri pentru a îi investiga și pedepsi pe cei care încalca drepturile omului, însa acțiunile guvernului sunt insuficiente, iar nepedepsirea faptuitorilor este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Autorul atacului la doua moschei din Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, a calatorit in Bulgaria, din 9 in 15 noiembrie 2018, a precizat procurorul general de la Sofia, Sotir Tatarov, citat de AFP. Autoritatile bulgare au deschis o ancheta pentru a stabili daca versiunea sa, conform…

- Aventurierul Bear Grylls este cautat de autoritațile bulgare dupa ce au descoperit ca in timp ce a filmat un documentar in Munții Rila a omorat și apoi mancat o broasca protejata prin lege. Bear Grylls a filmat in 2017, intr-o are protejat din Bulgaria, un episod al celebrei sale emisiuni, „Running…

- Bulgaria va putea deveni membra a Zonei euro in anul 2022 a anuntat ministrul finantelor Vladislav Goranov la masa rotunda organizata la Sofia cu participarea vicepresedintelui Comisiei europene Valdis Dombrovskis.

- Statul bulgar nu are nicio idee despre numarul persoanelor care au obtinut pașaport bulgaresc și apoi au ramas sa traiasca și sa munceasca în Bulgaria, a reiesit din afirmatiile vicepresedintelui bulgar Iliana Iotova, noteaza Mediapool, citata de Rador. Ea s-a întâlnit cu jurnalisti,…

- Cele doua servicii de informatii - Informatiile Militare si Agentia de Stat pentru Informatii, precum si Biserica Ortodoxa Bulgara, nu doresc sa prezinte listele persoanelor supuse verificarii legat de apartenența la structurile fostei Securitați de Stat. Toate cele trei instituții au o astfel de obligație…

- Autoritatile bulgare au retinut 43 de persoane in diferite orase din tara in cadrul unei operatiuni impotriva finantarii terorismului international, au anuntat vineri surse din procuratura citate de BTA. Potrivit anchetatorilor bulgari, "dinspre si catre Bulgaria s-au facut transferuri…

- Scandalurile legate de petrolierul libian Badr, retinut in urma cu doi ani la Burgas, au escaladat si au implicat Bulgaria intr-un scandal international si in conflict diplomatic. Autoritatile bulgare nu au insa o pozitie oficiala, scrie Sega, citat de Rador

- In fiecare an, din cauza corupției, Bulgaria pierde peste 11 miliarde de euro, sau 14% din produsul sau intern brut. Acest lucru este menționat intr-un raport al Grupului Verzilor/Alianța Libera Europeana din Parlamentul European, care utilizeaza date de la Parlamentul European, OLAF, Eurostat și Comisia…