Mercedes Clasa V 300d EDITION are un motor cu 4 cilindri si costa peste 82.000 euro

Este vorba de modelul Mercedes Clasa V 300d EDITION care nu este nimic altceva decat un V normal care are sub capota o motorizare tot de doi litri cu 4 cilindri in linie turbo care ofera acum o putere maxima de 238 CP. Aceasta versiune… [citeste mai departe]