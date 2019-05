Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump i-a cerut fostului consilier Don McGahn sa nu depuna marturie, în fața Congresului, în ancheta privind ingerințele ruse în alegerile prezidențiale americane, relateaaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Avocatul acestuia a transmis…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP. Cererea democratilor este…

- Comisia pentru Informatii, controlata de republicani, l-a convocat pe Donald Trump Jr. pentru a reveni asupra anumitor puncte ale anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller si care s-a incheiat fara a gasi vreo dovada a unei intelegeri secrete intre Moscova si anturajul presedintelui…

- Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia, a afirmat duminica Jerrold Nadler, un lider al opozitiei,…

- Jerrold Nadler, seful comitetului judiciar din Camera Reprezentantilor a Congresului american, i-a cerut procurorului special Robert Mueller, cel care a condus investigatia privind posibilele legaturi intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump, sa apara in fata Congresului, scrie…

- 'Democratii obstructioneaza justitia. Ei se lanseaza intr-o mare cruciada disperata in cautarea unei crime, in timp ce adevarata crima este ceea ce fac democratii si ceea ce au facut!', a denuntat Trump intr-o postare pe Twitter, insotita de o alta scrisa cu majuscule: 'Presedinte hartuit!' Beneficiind…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american, a declarat in cadrul audierilor din Congres ca Donald Trump l-a pus sa faca peste 500 de amenintari in cei zece ani de colaborare. In cadrul audierilor din Camera Reprezentantilor, Cohen l-a descris pe Donald Trump drept un sef "intoxicant",…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…