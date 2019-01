SUA cere o alianță împotriva Iranului. Tensiuni în Orient Intr-un discurs privind politica regionala a presedintelui Donald Trump pronuntat la Universitatea din Cairo, Pompeo a pledat pentru o Alianta Strategica in Orientul Mijlociu, un fel de NATO araba pe care Washingtonul doreste sa o creeze impotriva Teheranului.



SUA vor continua sa actioneze 'prin diplomatie' cu aliatii lor pentru a-i 'alunga' pe iranieni din Siria, chiar si dupa retragerea anuntata a soldatilor americani, a afirmat secretarul de stat, promitand ca Washingtonul va continua 'sa faca in asa fel incat Israelul sa-si pastreze capacitatea militara' pentru a se 'apara impotriva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit joi, la Cairo, cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu si in regiunea Golfului Persic, a constat un jurnalist AFP.Cei doi au aparut impreuna in fata presei, la palatul prezidentiale, insa…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, aflat marti in vizita la Amman a estimat ca ''amenintarile cele mai importante'' in Orientul Mijlociu sunt ''Daesh si revolutia islamica'' si a facut apel la aliatii regionali ai SUA sa-si continue lupta impotriva jihadistilor…

- SUA au acuzat vineri Rusia ca au propagat teza unui atac chimic in orasul Alep, comis potrivit regimului sirian de "grupuri ale opozitiei", obiectivul Damascului si a Moscovei fiind de a "submina" armistitiul fragil din provincia rebela Idleb, relateaza AFP. Washingtonul da asigurari ca, dimpotriva,…

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- Rusia da dovada de „oportunism“, ignora „actiunile criminale“ comise de regimul lui Bashar al-Assad in Siria si nu poate inlocui SUA in Orientul Mijlociu, afirma secretarul american al Apararii Jim Mattis.

- Rusia, care isi impune influenta in Siria prin victoriile militare in beneficiul regimului lui Bashar al-Assad, 'nu poate inlocui Statele Unite' in Orientul Mijlociu, a declarat sambata ministrul american al apararii, Jim Mattis, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Oportunismul Rusiei si disponibilitatea…

- Rusia, care isi impune influenta in Siria prin victoriile militare in beneficiul regimului lui Bashar al-Assad, 'nu poate inlocui Statele Unite' in Orientul Mijlociu, a declarat sambata ministrul american al apararii, Jim Mattis, transmite AFP. ''Oportunismul Rusiei si…

- Aliatii NATO nu vor amplasa mai multe arme nucleare in Europa ca raspuns la ceea ce Occidentul numeste o incalcare de catre Rusia a unui acord nuclear din care Washingtonul se va retrage, a anuntat Jens Stoltenberg, secretarul general al aliantei, scrie Reuters preluata de Agerpres.„Nu prevad…