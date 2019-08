SUA cer ajutorul Australiei pentru a înfrunta Iranul "Speram ca Australia va colabora cu noi la unele dintre cele mai presante provocari de politica externa din prezent, precum eforturile de a stabiliza Siria, de a proteja Afganistanul de teroare si de a infrunta atacurile neprovocate ale Republicii Islamice Iran asupra navigatiei internationale in stramtoarea Ormuz", le-a spus Pompeo ziaristilor. Ministrul apararii din Australia, Linda Reynolds, a declarat ca orice decizie cu privire la Iran se va baza pe interesele suverane ale Australiei si nicio decizie nu a fost luata. "Solicitarea facuta de SUA este una foarte serioasa si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

