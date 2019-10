Secretarul general interimar al Casei Albe, Mick Mulvaney, a revenit asupra comentariilor facute in cursului zilei de joi, afirmand ca administratia SUA nu a cerut niciodata Ucrainei sa ancheteze in legatura cu alegerile din 2016 in schimbul acordarii unui ajutor militar, transmite Reuters. "Vreau sa fiu clar, nu a fost absolut niciun schimb de favoruri intre ajutorul militar acordat Ucrainei si orice investigatie a alegerilor din 2016 ... Nu a existat niciodata vreo conditie cu privire la fluxul ajutorului in conexiune cu problema serverului Comitetului National Democrat (DNC)', a spus Mulvaney.…