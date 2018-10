Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre romani (53%) folosesc aceeasi parola pentru mai multe dintre conturile lor online, in unele cazuri pentru majoritatea conturilor (25%) sau chiar pentru toate (7%), potrivit unui studiu realizat in Romania de YouGov pe tema securitatii online si prezentat vineri de Google.…

- Mai bine de jumatate dintre romani (53%) folosesc aceeași parola pentru conturile lor online, un sfert (25%) utilizeaza aceeași parola la majoritatea, iar 7% chiar la toate, arata un studiu realizat de catre YouGov pentru Google. Acest lucru genereaza riscuri foarte mari pentru cei care folosesc aceeași…

- Mai mult de jumatate dintre romani (53%) folosesc aceeași parola pentru mai multe dintre conturile lor, in unele cazuri pentru majoritatea conturilor (25%) sau chiar pentru toate (7%). Un procent de 43% spun ca au parole diferite pentru fiecare serviciile online pe care le folosesc, arata un studiu…

- ​Potrivit datelor transmise de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) la solicitarea HotNews.ro, in Romania sunt peste 1,7 milioane de salariați care primesc minimul pe economie, din care 580.000 au o vechime de peste 15 ani, iar 350.000 sunt cu studii superioare. Romania va avea trei salarii…

- Marfurile de contrabanda și cele contrafacute baga in faliment producatorii și comercianții romani. Aceasta este concluzia unui studiu care arata ca mediul economic din Romania este puternic afectat de produsele de origini dubioase. Jumatate din comercianți spun ca și-au inchis afacerile din cauza produselor…

- Mediul online este in continua crestere in Romania, iar oportunitatile de afaceri in aceasta nisa au inceput sa fie incredibile in ultimii ani. Toata lumea e online, daca ne referim la statisticile oficiale. Peste 90% din oamenii din Romania sunt conectati la internet. Internetul a ajuns sa reprezinte…

- Piata bunurilor de larg consum a inregistrat in prima jumatate a acestui an un avant de 8,4% in comparatie cu perioada similara din 2017, cresterea venind in egala masura din inflatie (+4%), dublu fata de prima jumatate a anului trecut, conform Eurostat), cat si din intensificarea volumelor cumparate,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a lansat vineri o platforma care ar trebui sa fie un spatiu de interactiune pentru oamenii de afaceri si pentru investitorii interesati de parteneriate in Romania, insa la o simpla accesare a acestui site mesajul afisat este „pagina in constructie”.