Studiu: Turismul, influențat de social media. Cum luăm decizia ajutați de rețelele de socializare Pentru alegerea vacanței, turiștii se informeaza pe internet, de la prieteni, de pe Facebook și sunt influențați in decizia de cumparare de recomandarile prietenilor/familiei, de review-urile pozitive, 89% dintre ei, dar și de complexitatea programului, notorietatea agenției. Toți pun accent pe calitatea serviciilor (transport, cazare, masa), buna organizare a circuitului, informarea prealabila oferita de agentul de turism, asistența turistica de calitate și informațiile oferite la destinație, profesionalismul ghidului. Sunt turiști activi, prietenoși și care devin loiali in masura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Turiștii de circuite sunt persoane interesate de istorie, cultura, tradiții și obiceiuri locale, au varsta cuprinsa intre 40 și 70 de ani, au venituri medii și peste medie, studii superioare, sunt foarte interesați sa exploreze, arata un studiu realizat de turoperatorul Cocktail Holidays in randul turiștilor…

