Structura anului școlar 2019- 2020. Elevii și preșcolarii încep, luni, cursurile Elevii si copiii de gradinita incep, luni, cursurile anului scolar 2019 – 2020. Durata noului an scolar este 35 saptamani de cursuri, structurate in doua semestre, respectiv semestrul I, intre 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019, si semestrul al II-lea, intre 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020, urmand ca pe 29 mai 2020 sa aiba loc incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, iar pe 5 iunie 2020, incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a. Vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: Durata noului an scolar este 35 saptamani… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep, luni, cursurile anului scolar 2019 – 2020, potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Consiliul National al Elevilor a indemnat toti elevii sa protesteze cu banderole negre, din cauza ordinului privind scolile profesionale. Potrivit ministerului…

- Elevii și copiii de gradinița incep luni, 9 septembrie, cursurile anului școlar 2019-2020. Durata anului școlar este de 35 de saptamani de cursuri, structurate in doua semestre: semestrul I (cursurile se vor desfașura in perioada 9 septembrie – 20 decembrie 2019) și semestrul II (13 ianuarie…

- Durata noului an scolar va fi de 35 de saptamani de cursuri, structurate in doua semestre: semestrul I - intre 9 septembrie si 20 decembrie 2019, semestrul al II-lea - intre 13 ianuarie si 12 iunie 2020. Pe 29 mai 2020 se vor incheia cursurile pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa,…

- Elevii incep din nou școala in doua saptamani. Ii așteapta 15 saptamani de cursuri, pana la urmatoarea vacanța, de iarna, care incepe in 21 decembrie. Spre deosebire de anii trecuți, va dispare vacanța intersemestriala de o saptamana, de la inceputul lunii februarie. Semestrul I se incheie odata cu…

- Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz. „In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin consultarea tuturor…

- 9 septembrie 2019 – data de incepere a noului an școlar. Vacanta de iarna va avea 22 de zile. In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educației Naționale, de a stabili data inceperii noului an școlar prin consultarea tuturor parților implicate, ministrul interimar…

- Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe pe data de 9 septembrie, a decis joi ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, informeaza AGERPRES . “In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri in vacanta de vara. Cursurile anului scolar 2019 2020 incep luni, 9 septembrie, si sunt dispuse pe durata a 35 de saptamani.Structura anului scolar cuprinde semestrul I 9 septembrie 20 decembrie 2019 si semestrul al II lea 13 ianuarie 12 iunie 2020 .Vacantele…