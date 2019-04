Stiri pe aceeasi tema

- Echipamente in valoare de peste 100.000 euro au fost donate Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures de catre organizatia Salvati Copiii, in urma unei campanii de strangere de fonduri realizata cu sprijinul clientilor librariei online Libris, informeaza Agerpres.Citește…

- * Un grup de 15 persoane din Targu Mures, condus de seful Salvamont Mures, Kovacs Zoltan Robert, si format din parinti si copii, a reusit sa escaladeze varful Uhuru din Kilimanjaro, inalt de 5.896 de metri. Expeditia pe Kilimanjaro a fost cu atat mai inedita cu cat in grupul de 15 persoane, intre care…

- * Vizitele la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au fost reluate partial, dupa ce a scazut numarul de infectii respiratorii, dar restrictia se mentine pana in luna aprilie in patru sectii ale spitalului: Boli Infectioase, Pneumologie-TBC, Medicina Interna si Pediatrie. * Doua tronsoane…

- Medicii vor fi platiți in funcție de cat stau la program! Vezi de ce s-a luat aceasta decizie Angajații unui spital din Romania, intre care și medici, vor fi platiți in funcție de cat stau la program, potrivit anunțului facut de președintele Consiliului Județean Braila, Francisk Iulian Chiriac. Profita…

- * Femeia care ar fi fost refuzata la consult de un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu a murit la un spital din Craiova, conducerea unitatii medicale anuntand ca verificarile in acest caz nu au fost inca finalizate. * Municipiul Brasov va sustine si cel de al cincilea episod al productiei…

- * Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca este o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul Romaniei nu a prezentat inca proiectul de buget, el adaugand si ca adoptarea OUG 114/2018 a fost "o decizie proasta".…

- * Toate traseele turistice care acced in creasta masivului Fagaras au fost declarate inchise, in contextul in care riscul producerii unor avalanse este ridicat, patrularile preventive ale salvamontistilor in muntii Fagaras Sud fiind suspendate din motive de siguranta, a anuntat Consiliul Judetean Arges.…

- * Presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, si directorul Complexului Transilvania Motor Ring, Thomas Moldovan, au anuntat, intr-o conferinta de presa, ca au fost deschise dosarele de omologare nationala si internationala pentru cel mai mare complex pentru sporturi auto din Romania,…