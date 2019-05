Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a anunțat, marți, ca s-a sesizat din oficiu cu privire la desfasurarea procesului de votare in diaspora la alegerile europarlamentare și la referendumul pentru justiție. „Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate in legatura cu…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a solicitat informatii de la Ministerul Sanatatii cu privire la lipsa medicamentelor pentru bolnavii cu HIV. ”Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii”, a transmis Avocatul…