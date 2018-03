Steve Goldstein, DEMIS de Donald Trump. A comentat public DEMITEREA lui Rex Tillerson

Stiri pe aceeasi tema

- O declarație prin care Rex Tillerson învinuia Moscova pentru otravirea spionului rus Serghei Skripal pare sa fi fost ultimul dezacord major între secretarul de stat și Donald Trump, înainte de demitere.

- Asistentul personal al presedintelui Donald Trump, John McEntee, a fost concediat si escortat de la Casa Alba luni, dupa ce i-a fost refuzat "accesul la securitate", din cauza unor probleme financiare din trecutul sau, potrivit unor oficiali ai administratiei si unor persoane apropiate fostului consilier,…

- Presedintia Statelor Unite l-a demis marti seara pe subsecretarul de Stat Steve Goldstein, care a anuntat ca presedintele Donald Trump l-a destituit pe secretarul de Stat, Rex Tillerson, fara a-i comunica motivul deciziei, afirma surse citate de agentia Associated Press. Surse politice…

- Steve Goldstein, unul dintre cei mai inalti responsabili ai diplomatiei americane, a fost la randul sau concediat marti de Casa Alba dupa ce a comentat public cu privire la destituirea secretarului de stat Rex Tillerson, informeaza AFP. 'Secretarul de stat (Rex Tillerson) nu a vorbit cu presedintele…

- Steve Goldstein, unul dintre cei mai inalti responsabili ai diplomatiei americane, a fost la randul sau demis de Casa Alba marti, dupa ce comentase public demiterea sefului sau, secretarul de Stat Rex Tillerson, scrie AFP.

- Moscova a ironizat marti inlocuirea lui Rex Tillerson de la conducerea Departamentului de Stat al SUA, intrebandu-se daca Rusia, acuzata de amestec in alegerile prezidentiale care l-au adus la putere pe Donald Trump, va fi si de aceasta data declarata vinovata, informeaza AFP.'Nimeni nu a…

- 'Ne-am inteles bine insa am avut si dezacorduri', a declarat Donald Trump la Casa Alba. 'Cand te uiti la acordul nuclear iranian: eu credeam ca este ingrozitor, el credea ca este in regula', a spus presedintele american. Totodata, Donald Trump a afirmat ca a vrut sa-si reinnoiasca echipa…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Rex Tillerson nu a discutat cu Donald Trump inainte de demiterea sa si nu cunoaste motivele pentru care a fost inlocuit din functie cu seful CIA Mike Pompeo, scrie AFP, care citeaza un inalt oficial al departamentului de Stat.

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel prima si prima femeie desemnata. Felicitari tuturor!', a scris Donald Trump pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a declarat ca anuntata întâlnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este vreun spectacol, liderul de la Casa Alba urmând sa "rezolve problema".

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".

