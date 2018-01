Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan Nica si Constantin Boscodeala,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Procurorii DNA de la Ploiești au sesizat Tribunalul Buzau cu acordul de recunoaștere a vinovației a consilierului care i-ar fi oferit foloase, precum vacanțe ți bani pentru construirea unei case de vacanța, președintelui Camerei Deputaților din 2012, Valeriu Zgonea. Astfel Dumitru Dobrica, consilier…

- Printr-o postare pe blogul sau, fostul președinte Ion Iliescu arata ca, „indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, in decembrie 1989 a avut loc o revoluție in Romania. Declarațiile fostului președinte survin la patru zile dupa ce procurorul…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, vineri, la sediul DNA Ploiesti, structura care instrumenteaza dosarul in care aceasta este acuzata ca l-a ajutat pe omul de afaceri Florian Walter, care era urmarit international si cercetat de DIICOT, scopul fiind acela de a ingreuna cercetarile si…

- Avocata Maria Vasii, care il reprezinta in instanța pe liderul PSD Liviu Dragnea, spune ca, la perchezitiile din vara, pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al președintelui Camerei Deputaților, iar in dreptul acestuia…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca, atata vreme cat Liviu Dragnea ramane președintele Camerei Deputaților, PSD nu va adopta modificari la legile justiției care sa fie „ehilibrate” și sa fie „acceptate pe plan intern și internațional”.

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea ar trebui sa renunțe la funcția de președinte al Senatului, respect președinte al Camerei Deputaților, spun mai multe organizații non-guvernamentale, printre care Institutul pentru Politice Publice și Platforma România 100.

- ”Nu pot sa merg la receptie, avand niste probleme la Braila. La parada merg”, a declarat premierul. Si presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au anuntat ca au decis sa nu participe la receptia de la Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, ca nu va accepta invitația președintelui Klaus Iohannis la parada de 1 Decembrie, dar ca va fi prezent la un alt eveniment dedicat Zilei Naționale. „O sa merg la parada. (…) Undeva, in țara. O sa discutam la partid și o sa vedem care este cel mai bun…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiesti, ca Liviu Dragnea ar fi trebuit sa demisioneze, spunand ca este intrebat de alti presedinti de situatia in care se afla al doilea si al treilea om in stat din punct de vedere penal. „Cred ca trebuie sa demisioneze. Trebuia nici sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este asteptat la sediul DNA Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este asteptat azi la sediul DNA, pentru a fi înstiintat ca i-a fost pus sechestru pe avere în dosarul Tel Drum - i-au surse din institutie reporterului nostru, Madalina Verman. Potrivit…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, intrebat fiind despre noul dosar care il vizeaza pe Liviu Dragnea, ca persoanele condamnate sau cercetate penal nu ar trebui sa fie in aparatul de conducere al statului. "Eu m-am exprimat de foarte multa vreme Din capul…

- Concluzia intalnirii de joi dintre reprezentanții PNL și cei ai Partidului Pro Romania este ca formațiunile vor „colabora instituțional” pe proiectele importante. Iar inlocuirea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților este un astfel de proiect. Cat despre semnarea și susținerea moțiunii de…

- Era intr-o zi de marti, 11 martie 2014, la o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Intr-o tovarasie greu de descris in cuvinte, guvernul Ponta isi asuma raspunderea. Victor Ponta era premier, Liviu Dragnea, vicepremier, iar Eugen Orlando Teodorovici si Dan Sova, ministri.

- Fostul premier, Victor Ponta, a declarat, miercuri, la Galati, ca este nevoie de modificari si reforme in domeniul justitiei care sa garanteze independenta judecatorilor si stoparea abuzurilor, insa nu se poate face o dezbatere reala atat timp cat Liviu Dragnea este in fruntea Camerei Deputatilor. “Este…

- Victor Ponta și Eugen Teodorovici au dat declarații de martori la DNA in dosarul in care e vizat Liviu Dragnea! In urma marturiilor acestora, Dragnea a fost pus sub urmarire penala pentru constituire de grup infractional organizat, doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu il indeamna pe Liviu Dragnea sa iși depuna demisia, așa cum a facut-o și el in aprilie 1996. Intr-o postare pe pagina sa de socializare, Traian Basescu il indeamna pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu și sa demisioneze din Parlament, ca urmare…

- Fostul premier Victor Ponta anunța marți „inceputul sfarșitului” pentru liderul PSD, dupa ce DNA a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). Fostul premier susține ca implicarea OLAF in dosarul TelDrum este „esențiala”…

- Fostul premier, Victor Ponta, iese la rampa in scandalul declansat de punerea sub acuzare a liderului PSD, Liviu Dragnea, de catre procurorii DNA. Ponta transmite, printr-o postare pe Facebook, un mesaj catre Coalitie si le sugereaza ca demisia lui Dragnea este varianta optima pentru partid. "Stimati…

- Liviu Dragnea, puternicul presedinte al PSD, se confrunta cu unele dintre cele mai grave acuzatii ce pot fi formulate impotriva unui om politic. Procurorii anticoruptie l-au pus sub acuzare intr-un dosar care priveste o companie ajunsa celebra, Tel Drum, pe care liderul PSD ar controla-o si careia…

- Liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este incepand de luni urmarit penal in dosarul Tel Drum, fiind acuzat de procurorii anticoruptie de savarsirea mai multor infractiuni: doua de abuz in serviciu, constituire de grup infractional organizat si doua de folosire de documente…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- Vicepremierul Paul Stanescu, președinte al PSD Olt, a declarat sambata, la Slatina, intr-o conferința de presa, ca s-a inșelat in ceea ce il privește pe fostul premier Victor Ponta, pe care l-a acuzat ca minte. Întrebat ce opinie are în privința declarațiilor din…

- Laura Codruta Kovesi a vorbit despre cele mai recente declaratii din spatiul public care o vizeaza, si anume cele ale fostului premierul Victor Ponta care sustine ca l-a vazut personal pe Liviu Dragnea cum se ruga de sefa DNA sa il ajute intr-un dosar penal. "Sa nu uitam ca (Liviu Dragnea…

- Victor Ponta, fostul premier si presedinte al PSD a lansat un atat extrem de dur la adresa actualului lider social-democrat, Liviu Dragnea. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa oficiala de Facebook, Victor Ponta afirma despre Liviu Dragnea ca „l-am vazut cu ochii mei si l-am auzit cu urechile mele cand…

- Victor Ponta scrie miercuri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca "Liviu Dragnea si 'Cartelul de la Teldrum' au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata legii" si ca Dragnea "a abandonat toate promisiunile din Programul de Campanie si…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul audierii sale in comisiile parlamentare pentru postul de presedinte al ANCOM, ca indeplineste criteriile pentru aceasta functie, inclusiv pe cel al neapartenentei la un partid politic, intrucat a fost exclus din PSD. ”Sa stiti ca statutul…

- ”Stiti care-i problema? Sunt niste cetateni care au fost in niste functii si acum nu mai sunt. Si, pe de alta parte, sunt milioane de romani care vor sa capete bucati de adevar, ca nu au romanii pretentia sa aiba acces la tot adevarul ca poate li se face rau. Si se pune problema: cei care au fost…