Stelian Ion vrea USR la guvernare și asumarea portofoliului Justiţiei "Este o dezbatere interna in care am prezentat puncte pentru o asemenea poziționare, cel puțin pentru solicitarea portofoliului Ministerului Justiției, nu pentru mine personal, ci pentru USR. Cred ca ar trebui sa fim in miezul problemei și sa veghem mai departe la respectarea legii și la indeplinirea obligațiilor asumate fața de UE. Este un minister cheie in acest guvern și pe partea de lupta pentru apararea justiției, USR a fost vioara intai și s-ar potrivi foarte bine. Sunt argumente pro și contra", a declarat, luni, pentru Mediafax, Stelian Ion. Acesta a spus ca nu iși dorește sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

