- Festivalul International Cerbul de Aur a debutat in anul 1968 si a avut 18 editii. Ultima dintre acestea fiind organizata in anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival international de muzica organizat in Romania si, in mod traditional, la Brasov.

- „Ma leaga multe amintiri frumoase de Festivalul de la Brasov, fie ca am avut recitaluri sau am vazut si am ascultat artisti internationali la care nici nu visam, mai ales la inceputul anilor ’90”, a transmis Stefan Banica.

- Doi dintre cei mai apreciati artisti din Romania, care sustin concerte cu casa inchisa si au cucerit topurile muzicale, deschid seria recitalurilor editiei 2019 a Cerbului de Aur, cel mai mare concurs international de interpretare organizat in Romania.

- Artisti din zece tari vor concura pe scena Festivalului de la Brasov. Toti vor trebui sa cante o piesa din repertoriul propriu, dar si o melodie in limba romana, ce a facut istorie! 12 artisti din zece tari vor canta, in a doua parte a lunii august, la Brasov in cel mai mare festival international…

