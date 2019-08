Statul Islamic revendică masacrul de la Kabul "Fratele kamikaze Abu Assem al-Pakistani a reusit ieri sa ajunga la o mare adunare de apostati" la Kabul si "sa-si detoneze centura in mijlocul multimii", scrie intr-un comunicat publicat pe Telegram organizatia jihadista. "Dupa sosirea membrilor de securitate, mujahedini au aruncat in aer o masina-capcana", potrivit sursei citate. Anterior, autoritatile afgane au confirmat ca moartea a 63 de persoane si ranirea altor 182 in acest carnagiu, survenit intr-un moment in care populatia afgana spera intr-un acord intre talibani si SUA. Printre victime sunt femei si copii, a indicat purtatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

