Statele arabe reacționează la decizia lui Trump privind statutul Înălțimilor Golan Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat decizia luata luni de recunoastere a anexarii de catre Israel in 1981 a Inaltimilor Golan si au afirmat ca teritoriul ocupat este pamant arab. Riadul si Abu Dhabi au spus ca aceasta decizie este un impediment pentru pace. Iranul a reiterat comentariile, descriind decizia lui Trump ca fiind fara precedent in acest secol si acuzandu-l pe presedintele american de ''colonialism''. ''Nimeni nu si-a putut imagina ca o persoana din America vine si da pamant unei alte tari de ocupatie, incalcand legi si conventii internationale",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

