Stare de urgență în SUA. Trump le-a cerut oamenilor să se PREGĂTEASCĂ! Astfel, vor urma si ploi torentiale in New Orleans, oras afectat deja de furtuni cu descarcari electrice si inundatii. Meteorologii avertizeaza ca cel mai mare pericol este reprezentat de inundatii. Declararea starii de urgenta permite alocarea unor resurse federale maei care ar putea fi folosite intr-o situatie de urgenta. Conform meteorologilor, furtuna se indreapta spre Louisiana cu 8 km/h. Acestia prezic ca furtuna va ajunge in stat vineri tarziu sau sambata dimineata. Oficialii au ordonat evacuarea catorva mii de rezidenti din zonele cu o altitudine scazuta. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

