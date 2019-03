Standard and Poor's a confirmat ratingul României la "BBB minus/A-3", perspectiva va fi anunţată în două săptămâni Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata urmand sa fie anuntata in doua saptamani, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Romania a solicitat apel la decizia S&P privind perspectiva ratingului, iar agentia a acceptat aceasta solicitare. S&P a stabilit ca au fost indeplinite conditiile pentru un astfel de apel, in concordanta cu politicile si procedurile agentiei. In consecinta, S&P se va abate de la datele de publicare a ratingurilor din calendarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata urmand sa fie anuntata in doua saptamani, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, potrivit Agerpres.…

- Cristian Socol, strategul economic al PSD, autorul celebrei politici fiscale #wageledgrowth (creștere economica bazata pe creșterile de salarii), anunța ca agenția de rating Standard & Poor’s va da azi scaderea perspectivei de rating a Romaniei de la stabil la negativ, din cauza introducerii…

- Primavara incepe cu o super avanpremiera la Shopping City Timișoara. Pe 6 martie, universul Marvel cucerește cel mai mare ecran de cinema din țara cu prima proiecție naționala a unuia dintre , la Cinema City. Formatul IMAX beneficiaza de unul dintre cel mai performante ecrane din Romania, imaginile…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung in valuta si moneda locala ale municipiului Bucuresti la ''BBB minus'', perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara,...

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung in valuta si moneda locala ale municipiului Bucuresti la ''BBB minus'', perspectiva asociata fiind stabila, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara, scrie Agerpres. De asemenea, Fitch a confirmat…

- Doi dintre agresoriii braileanului Sorin Serbu au fost gasiti vinovati de crima de catre justitia britanica. Interesant este ca, spre comparatie cu lentoarea justitiei din Romania, procesul a durat doar sapte saptamani, fiind necesare alte sase saptamani pentru a fi pronuntata sentinta finala.

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de crestere fiind Malta (3,6%) si Romania (1,9%), arata datele preliminare publicate vineri de Eurostat.…

- Andreea Marin s-a intors in sla de sport la doua saptamani și jumatate dupa ce a trecut printr-o operație. In urma cu cateva saptamani, Andreea Marin a ajuns pe mana medicilor din cauza unor probleme la coloana vertebrala . Acum, vedeta le-a dat o veste buna pretenilor sai de pe rețelele de socializare.…