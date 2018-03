Stadiul lucrarilor la metroul Drumul Taberei si vesti despre deschiderea circulatiei rutiere

Stiri pe aceeasi tema

- Poprirea pe conturile Metrorex nu a afectat in niciun fel activitatea societatii in ansamblu si nici a lucrarilor de executie pe Magistrala 5, situatia fiind deblocata in cateva zile, prin plata sumei de 15 milioane de lei, care a fost castigata in instanta de compania Astaldi, a declarat, joi, Constantin…

- Magistrala 5 de metrou, asa-numitul metrou Drumul Taberei, va fi finalizata in 2019. Cel puțin asta susțin conducerea Metrorex. Acesta este noul termen asumat de Metrorex, o noua amanare a acestui proiect care pare sa nu se mai termine odata.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, pentru data de 3 martie, cu ocazia Zilei Nationale, exista masuri de restrictionare a circulatiei rutiere pe teritoriul bulgar. Potrivit unui comunicat al MAE transmis,…

- Trenurile de metrou vor circula la un interval de maximum 8 minute, fata de intervalul actual de 12 minute, intre statiile Gara de Nord si Straulesti de pe Magistrala 4, incepand cu 1 mai 2018, informeaza Metrorex. "In acest sens, in perioada 1 martie - 30 aprilie a.c., se vor desfasura…

- Dupa aproape sase ore, DN 2, tronsonul de drum intre Buzau si Urziceni, a fost redeschis circulatiei, iar defectiunea electrica din zona Cernatesti a fost remediata, a anuntat Biroul de informare al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit sursei citate, in judetul Buzau, doua…

- Linia 41 nu va fi afectata de lucrarile la Magistrala 5. In ultima perioada, in presa au aparut diverse infirmații privind devierea liniei de tramvai 41, in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș), din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou din cartierul Drumul Taberei,…

- Comisia Tehnica de Circulatie a Municipiului Bucuresti a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/Strada Brasov, dar aceste masuri nu vor afecta calatorii, a anuntat, luni, Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB).

- Mobilizare impresionanta de forțe pe șantierul lotului patru al autostrazii Lugoj-Deva. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, in acest moment, intre localitațile Șoimuș și Ilia, din județul Hunedoara, se lucreaza, printre altele, la infrastructura pasajelor și…

- Chiar daca statiile si tunelurile sunt aproape gata, la finisaje mai este de munca. In plus, achizitia sistemului de siguranta a traficului este deocamdata blocata de o contestatie depusa la Tribunalul Bucuresti. Cand va fi gata, pe noua linie de metrou vor circula trenuri vechi. Abia in doua luni Metrorex…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Ministerul Transporturilor ar transfera Metrorex la Primaria Capitalei. Ministerul Transporturilor ar putea ceda Primariei Capitalei doar o parte a activitaților derulate de Metrorex, regia de transport cu metroul din București, dat fiind faptul ca existe cerințe legate de derularea finanțarilor primite…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat stadiul lucrarilor pe cele 4 loturi ale Autostrazii Sebeș-Turda, in luna ianuarie. Potrivit raportarilor, pe loturile 1 și 2 construcția inainteaza in ”ritm de melc”, progresul fizic fiind sub 50%, in schimb lotul 4 este…

- Pana la aceasta ora, nu au fost situații de urgența provocate de caderile masive de zapada. Toate utilajele disponibile sunt pe teren, inca de pe timpul nopții, și acționeaza pentru curațirea cailor rutiere și impraștierea zapezii de pe drumurile naționale și județene. Comitetul Județean pentru Situații…

- Cinci drumuri judetene din Vaslui sunt inchise circulatiei rutiere, blocajele fiind din cauza sulurilor de zapada formate pe parcursul noptii, au anuntat reprezentantii Institutiei Prefectului. Pe trei dintre artere se lucreaza si se fac eforturi pentru deblocarea acestora. Este vorba despre Tacuta…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase mai mulți arbori au cazut pe DN11C intre localitațile Bixad și Turia. Drumul a fost inchis circulației rutiere incepand cu ora 00:30, iar in momentul de fața pompieri din cadrul Detașamentului de pompieri Sf. Gheorghe și Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervin…

- Clujul va avea un metrou, iar lucrurile nu mai sunt numai la nivel de discuții, ci se aloca fonduri. Primaria Cluj-Napoca anunța ca a alocat suma de 3 milioane de lei pentru a începe studiile de fezabilitate. Vestea proasta este ca primele calatorii ar…

- Potrivit Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB), aceste modificari ale liniei de tramvai 47 vor determina ca timpul de asteptare intre statii ''sa devina atractiv", reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul…

- Circulatia cu metroul a inregistrat intarzieri miercuri la pranz, dupa ce un calator a avut nevoie de interventia medicilor in statia Eroilor, informeaza Metrorex intr-un comunicat de presa. "Informam publicul ca astazi, 10.01.2018, la ora 12:35, in trenul de metrou aflat in statia Eroilor, linia 3,…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41. In noaptea de 31 decembrie 2017/ 1 ianuarie…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București si Aeroportul International Henri…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru…

- „Aceasta magistrala cu siguranța va fi gata in anul 2020, pana in anul 2020, adica va fi gata la timp pentru angajamentul care il are Romania cu activitațile din anul 2020”, a spus Felix Stroe la inceputul ședinței de Guvern dupa ce premierul Mihai Tudose l-a intrebat daca magistrala de metrou M6 va…

- Așadar, la intrebarea "Cum obișnuiți sa stați la metrou atunci cand așteptați trenul?", cititorii noștri au raspuns astfel: Aproape de peron 28,34% (1644) La distanța de peron 71,64% (4155). In randurile de mai jos, va prezentam regulile de calatorie cu metroul:…

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lanseaza un nou atac la adresa Guvernului, despre care sustine ca nu a alocat fonduri suficiente pentru proiecte importante. Mai exact, finalizarea si extinderea soselei de Centura a Capitalei si finalizarea lucrarilor la metroul din Drumul Taberei. "Din…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei, potrivit economica.net. Potrivit…