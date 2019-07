Sprijinirea formațiilor de pompieri profesioniști și voluntari este o prioritate Consiliul Județean (CJ) Covasna a aprobat 200 mii lei din excedentul bugetar acumulat in anii precedenți, pentru ridicarea cladirii unitații de pompieri din Baraolt și asigura cate 25 mii lei pentru modernizarea formațiilor de pompieri din mediul rural, prin Programului de dezvoltare rurala a județului – s-a afirmat joi, in cadrul ședinței ordinare din luna […] Articolul Sprijinirea formațiilor de pompieri profesioniști și voluntari este o prioritate apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

