- Pe plaja Blanco din Mamaia s a desfasurat editia a doua a AJCSPH Summer Sports jocuri sportive pe plaja adaptate pentru persoanele cu dizabilitati si utilizatori de fotoliu rulant. La intrecerea organizata de Asociatia Judeteana Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap au evoluat 23 de sportivi…

- Politistii statiunii Mamaia au fost sesizati, in jurul orei 13.20, despre disparitia unui minor, de pe o plaja din statiunea Mamaia. Alexandru Ichim, in varsta de 12 ani, s a pierdut in jurul orei 10. Acesta purta pantaloni scurti de culoare gri, cu ancore pe lateral, si slapi de culoare bej. Cetatenii…

- Cei care au facut curațenie dupa distracția de la Neversea au gasit sute de obiecte pierdute de festivalieri pe plaja Modern din Constanța. Toate au ajuns la secția 3 de Poliție din Constanța, de pe bulevardul Mamaia, nr. 106. Pe langa zeci de buletine, permise și carduri bancare, in mainile polițiștilor…

- Asociatia Judeteana Constanta a Sportului pentru Persoanele cu Handicap a organizat, pe plaja de la Mamaia, prima editie a evenimentului sportiv pentru persoanele cu dizabilitati AJCSPH Summer Sports. Cei peste 20 de concurenti paralimpici au participat la intreceri de petanque, probe atletice, beach…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a participat astazi, 11.06.2019, la deschiderea lucrarilor Consiliului Director al Consiliului Comunelor si Regiunilor din Europa, eveniment care se desfasoara in statiunea Mamaia. Peste 100 de reprezentanti ai asociatiilor membre ale CEMR din intreaga…

- Decizia ARBDD de a modifica panourile a fost comunicata Primariei comunei Sfantu Gheorghe, a carei conducere a facut public un memoriu transmis Ministerului Mediului in care isi exprima dorinta de a administra in comun plaja de la mare. 'Am cerut lamuriri ARBDD cu privire la autorii studiului in…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o plaja din dreptul unui hotel se afla trupul unei persoane, posibil decedata.Potrivit IPJ Constanta, din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca persoana…

- Femeia a fost gasita marți, 14 mai, la primele ore ale dimineții pe o plaja din stațiunea Mamaia. La fața locului au ajuns și medicii care au constatat decesul. Conform IPJ Constanța, femeia a fost identificata: are 46 de ani și este din București. Incidentul s-a produs pe plaja din zona Hotelului…