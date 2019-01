Spitalul Militar Central, conectat cu entităţi medicale din peste 100 de ţări Incepand cu luna decembrie a anului 2018, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central (SUUMC) “Dr. Carol Davila” a devenit membru institutional al Societatii Internationale pentru Telemedicina si eSanatate (ISfTeH – International Society for Telemedicine and eHealth). Statutul de membru al ISfTeH permite SUUMC colaborarea cu alte institutii de profil, in scopul dezvoltarii unui Sistem Informatic de Telemedicina al Apararii, capabil sa asigure pacientilor suport medical specializat de la distanta si care sa corespunda exigentelor actuale si viitoare ale medicinei, in general si, in mod special,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-5 decembrie 2018, prim-ministrul Viorica Dancila, insoțita de intreg Cabinetul de miniștri, efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles, pentru a participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei și a Comisiei Europene. Reuniunea Colegiului Comisarilor Uniunii Europene cu guvernul statului…

- Comisia pentru invațamant, stiința, tineret si sport din Camera Deputaților in parteneriat cu UNICEF in Romania si Asociația HoltIS organizeaza dezbaterea cu titlul Scoala, familie, comunitate – paradigma succesului educațional, pentru a aborda tema comunicarii si a parteneriatului intre scoala, familie…

- Avand in vedere succesul de care se bucura noile terenuri de baschet ultramoderne, realizate deja la zece unitati de invatamant preuniversitar de stat, Primaria Sectorului 2 continua proiectul la scolile gimnaziale numerele 4, 31, 56, 62, 66 și la Colegiul „Edmond Nicolau”. In perioada urmatoare,…

- In perioada 7 - 9 noiembrie 2018 Muzeul ASTRA desfasoara ultima etapa a proiectului Asta stiu eu despre satul meu!, perioada in care copiii vor realiza o expozitie de fotografie, vor alege dintre lucrarile si fotografiile lor pe cele mai reprezentative si vor spune o poveste in imagini despre lucrurile…

- Cu toții preferam orașele curate, aerisite, cu multe spații verzi. Pentru a putea beneficia de toate acestea, Primaria Sectorului 6 continua intreținerea spațiului verde din gradinile blocurilor Sectorului 6. Administrația Domeniulu Public și Dezvoltare Urbana Sector 6, pe langa activitațile permanente…

- 84 de elevi si profesori romani de la scolile si liceele din regiunea Vidin, vor veni pentru doua zile in Romania, regiunea Olteniei, intr-o excursie tematica, cu prilejul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. Institutul ,,Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni va desfasura in perioada…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri cu Proiectul “ROMANIA IN 100 DE EDIFICII ”. Manifestarea iși propune sa celebreze 100 de ani de la Marea Unire din 1918 printr-un eveniment concentrat pe arhitectura ultimului…

- Pentru protejarea populației și a obiectivelor socio-economice și de infrastructura, in arealul spațiului hidrografic Banat, Ministerul Apelor și Padurilor a aprobat derularea unei investiții de 4.896.000 lei, in județul Caraș-Severin. Lucrarile sunt finanțate din fondul de intervenție aflat la dispoziția…