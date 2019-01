Specializari noi la Universitatea de Medicina si Farmacie. Admitere, inscriere, examen

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința din 15 ianuarie 2019, Senatul Universitații de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfașurarea concursului de admitere in UMF Iași , in 2019. Noutațile din acest an sunt doua programe de licența noi, in cadrul Facultaților…

- Reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie ”Gr.T. Popa” Iasi au anuntat ca pentru anul universitar 2019-2020 vor fi infiintate doua noi specializari in cadrul facultatilor de Farmacie si Medicina Dentara. Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, Viorel Scripcariu,…

- La ora 14.30 a avut loc evenimentul de inaugurare a amfiteatrului C309, de la Facultatea de Informatica, modernizat prin implicarea a opt companii de IT din Iasi. Conducerea UAIC a fost reprezentata la eveniment de prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI – ordonator de credite al UAIC si prof. univ. dr. Henri…

- Conform surselor „Ziarului de Iasi", desi plangerea este facuta de mai multe luni, nu s-a avansat deloc cu cercetarile. De cand a preluat sesizarea, Comisia de Etica a conchis ca membrii ei nu pot analiza teza de doctorat si au solicitat Facultatii de Drept sa realizeze o comisie formata din trei persoane…

- Pe fațada Facultații de Drept din Iași sunt proiectate, sâmbata seara, mai multe mesaje laser prin care se cere demisia ministrului Justiției. "Tudorele, Cetatea Moldovei îți cere demisia", scrie într-unul dintre mesaje.

- Mihaela a plecat de acasa la scurt timp dupa ce a terminat clasa a IV-a pentru a-și urma visul de a studia in Iași, atunci cand alți elevi inca mai merg cu mama sau tata de mana la școala. Originara din comuna Belcești, tanara a vrut sa faca performanța și a reușit. Acum, Mihaela este studenta in anul…

- Banca Transilvania da startul înscrierilor în programul de stagii de practica remunerate ”Fa primul pas spre o cariera de succes”, în 11 centre universitare. Acesta este dedicat studenților si masteranzilor care urmeaza profilul economic si IT. Obiectivul…