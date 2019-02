Spargere la Viscri. Sătenii cer ajutor de urgență De mai mult de 15 ani, femeile din sat fac papuci din pasla și impletesc ciorapi de lana, pe care ii vand printr-o asociație. Din banii obținuți, femeile primesc o parte, iar restul sunt folosiți pentru after-school, pentru transportul copiilor la școala, pentru vizite medicale și cate și mai cate. In urma cu cateva zile, sediul asociației a fost spart și toți papucii și șosetele predate pentru februarie au fost furați. Obiecte in valoare de peste 5000 Euro, care urmau sa ajunga atat la femei, cat și la programele asociației. ”E evident ca nu au ce face altceva cu papucii decat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

