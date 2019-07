Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti germani au avut parte de o excursie cu peripetii, la acest final de saptamana, in padurea din apropiere de Cota 1.500, la Sinaia. Cum in cale le-au aparut nu unul, ci doi ursi, oamenii au inteles riscurile si ca nu mai pot urma traseul marcat. Asa ca au pus mana pe telefon si […]

- Reteaua Twitter a anuntat joi ca a eliminat mii de conturi legate de activitati coordonate si finantate de stat, despre care se crede ca ar proveni de la guvernul iranian. Ulterior, le-a arhivat in baza sa de date publica lansata anul trecut. Twitter considera ca cele 4.779 de conturi desfiintate in…

- Fortele de politie din 22 de tari au salvat mii de reptile vii, intre care broaste testoase si crocodili, pe care traficantii intentionau sa le ucida pentru a fi folosite pentru fabricarea de accesorii, precum portofele si genti, a anuntat luni Europol, relateaza Reuters. Europol a declarat ca arestarea…

- Tanzania vizeaza cresterea numarului de turisti prin instalarea unei linii de telecabina pe Kilimanjaro, cel mai inalt munte din Africa, discutiile pentru realizarea acestui proiect fiind purtate cu doua companii, din China si ''dintr-o tara vestica'', relateaza Reuters potrivit Agerpres. Circa…

- Prezent la Constanta, pentru deschiderea noului sezon estival, ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a declarat multumit de litoral, dupa ce a petrecut o noapte in Vama Veche. „Si anul acesta, deschiderea sezonului estival a fost un succes. Am avut foarte multi turisti, ceea ce este un lucru imbucurator.…

- In estul Canadei, mai ales in provincia Quebec, a fost declarata sambata starea de alerta maxima, iar armata a inceput sa desfasoare intariri in conditiile in care mai multe rauri au iesit din matca,...

- Biroul Olandez de Turism estimeaza un numar de peste 17 milioane de vizitatori ai tarii, pe parcursul sarbatorilor pascale, un record din punct de vedere al turismului inregistrat in Olanda, informeaza Reuters, conform Mediafax. Jos Vranken, directorul Biroului Olandez de ...

- Bancile din zona euro se asteapta in trimestrul doi din 2019 la o atenuare a standardelor pentru imprumuturile acordate companiilor si pentru creditele de consum, deoarece concurenta ramane ridicata, iar cererea incetineste in Italia si Spania, arata rezultatele unui studiu al Bancii Centrale Europene…