SpaceX a lansat cu succes un satelit luxemburghez ce va extinde aria de supraveghere a NATO si capacitatile anti-atacuri cibernetice

Stiri pe aceeasi tema

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Inca o lansare reusita realizata de Space X, compania privata fondata de miliardarul Elon Musk. Racheta Falcon 9 a plasat pe orbita un satelit de comunicatii al statului Luxemburg. Lansarea a fost facuta de la centrul spatial al NASA de la Cape Canaveral din Florida.

- Cannes, un oras de pe Riviera Franceza, deruleaza in fiecare an un covor rosu de mari dimensiuni pe care pasesc celebritati de prim rang care sunt prezente la cel mai prestigios festival de film din lume. In 2018, Municipalitatea din Cannes doreste sa ofere acestor vedete si o plaja mai extinsa,…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a…

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Italia, discuta cu o serie de producatori auto, inclusiv Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in incercarea de a beneficia de pe urma boom-ului autovehiculelor electrice prin intermediul tehnologiilor sale de reincarcare, transmite Reuters.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat incepand cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters.

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters. Serviciile secrete…

- Una dintre cele performante nave de spionaj rusesti a fost vazuta navigand in apele internationale la doar 100 de mile sud-est de orasul american Wilmington, Carolina de Nord, la doar cateva zile dupa ce plecase din Port of Spain, capitala statului Trinidad-Tobago. Oficialii militari din Statele…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Engie, cea mai mare companie franceza de utilitati, a anuntat marti achizitionarea a doua companii specializate pe servicii de energie industriala din Africa de Vest - Afric Power si Tieri - in incercarea de a-si extinde prezenta in regiune, transmite Reuters.

- Un secret si costisitor satelit de spionaj american este considerat pierdut deoarece nu a reusit sa ajunga pe orbita dupa ce a fost lansat cu ajutorul unei rachete SpaceX duminica, potrivit unor surse guvernamentale si din industria aerospatiala, citate de Wall Street Journal.

- O racheta din gama Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral din Florida la ora locala 20.00 (01.00 GMT), potrivit imaginilor transmise in direct de SpaceX.SpaceX si Pentagonul nu au raspuns intrebarilor ce le-au fost adresate de jurnalistii americani care au solicitat lamuriri despre…

- Compania SpaceX a lansat duminica seara, dupa mai multe amanari, un vehicul spatial in cadrul unei misiuni secrete a guvernului american, cunoscuta sub numele de "Zuma", informeaza AFP. O racheta din gama Falcon 9 a decolat de la baza Cape Canaveral din Florida la ora locala 20.00 (01.00…

- Astronautul John Young, un pionier al programului spatial american cu sase iesiri în spatiu si o aselenizare, a murit la vârsta de 87 de ani, a anuntat NASA sâmbata. Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia…

- Zeci de milioane de americani de pe coasta de est se pregatesc pentru ger de crapa pietrele. Ciclonul-bomba, cum il numesc meterologii, este un de adevarat pericol. Aduce temperaturi de pana la minus 45 de grade Celsius si deja a ucis 16 oameni pana acum. Aerul polar a schimbat clima din insoritul stat…

- Potrivit Profit.ro, super-racheta Falcon Heavy dezvoltata de SpaceX, companie fondata și condusa de antreprenorul american Elon Musk, a fost transportata la baza de la Cape Canaveral din Florida in vederea lansarii in cursul acestei luni. Falcon Heavy va avea o incarcatura puțin mai neobișnuita…

- Anul 2018 se anunta a fi unul de pomina pentru descoperirile spatiale, mai multe tari urmand sa trimita misiuni catre Luna, catre alte planete din Sistemul Solar, dar si catre Soare. In plus, unele nave deja lansate vor ajunge langa asteroizii catre care au pornit cu ani in urma. NASA lanseaza…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Doi cetateni romani au fost acuzati in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra camerelor de supravegere ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington, ca parte a unei scheme de rascumparare, se arata intr-o declaratie data joi de catre Departamentul de Justitiei al SUA, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a primit in Ajun apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce isi doresc de Craciun si a dezvaluit lucrurile care se afla pe lista lui. Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump,…

- Un baiat a vrut cuburi de contruit. Altul, ca bunica lui sa iasa din spital. Cat il priveste pe Trump, care se afla acum in casa lui de vacanta din Florida, a spus ca isi doreste „pace pentru tara”, potrivit Reuters. „Avem prosperitate, acum vrem pace”, i-a spus el lui Ryan, un baiat care…

- Imediat, au inceput sa curga fel de fel de pareri referitoare la ciudatul corp luminos. Nu, nu este vorba despre vreun extraterestru, si nici de de vreun traseu special al lui Mos Craciun care aduce daruri de Sarbatori. Enigma a fost dezlegata destul de repede. Este vorba despre lansarea rachetei…

- SpaceX a lansat racheta Falcon 9 de la baza Vandenberg din California si a produs confuzie si speculatii in randul oamenilor, care au publicat numeroase fotografii pe retelele de socializare. Unii dintre ei chiar s-au intrebat daca nu cumva sunt vizitati de extraterestri.

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreei de Nord, a declarat un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea unor spitale,…

- Facebook si Microsoft au impiedicat, saptamana trecuta, mai multe atacuri cibernetice, informeaza un oficial al Casei Albe, dupa ce Statele Unite a acuzat public Phenianul pentru atac informatic din luna mai care a blocat activitatea unor spitale, banci si al unor companii, transmite Reuters.

- Societatea americana SpaceX a lansat cu succes vineri capsula sa fara echipaj uman Dragon cu racheta Falcon 9 spre Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru o a 13-a misiune de aprovizionare a avanpostului orbital in cadrul contractului sau cu NASA, relateaza AFP. Este pentru prima data cand SpaceX…

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in ianuarie anul viitor, relateaza AFP. Mulți…

- Elon Musk, fondatorul și proprietarul SpaceX, vrea sa-și trimita in spațiul indepartat mașina sa Tesla roșie decapotabila la bordul noii sale rachete de mare capacitate "Falcon Heavy", al carei prim zbor catre Marte este prevazut sa aiba loc cel mai devreme in ianuarie anul viitor, relateaza AFP,…

- Probabil ca de la sol locurile astea nu par foarte interesante, dar imaginile realizate din satelit sunt de-a dreptul incredibile. Valparaiso, Chile Palmanova, Italia Sydney, Australia Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Boca Raton, Florida, Statele Unite Ale Americii Wilmette, Illinois Barcelona, Spania…

- YouTube a anunțat ca iși extinde echipele care examineaza conținutul extremist, ca raspuns la numeroasele plangeri privind numarul considerabil de comentarii extremiste, violente și deranjante de la clipurile postate online, scrie Reuters. YouTube a dezvoltat un software automat pentru a identifica…

- Circa 56% dintre organizatii sunt ingrijorate de cresterea atacurilor cibernetice si de impactul asupra planurilor lor de business, in timp ce doar 12% declara ca sunt capabile sa detecteze un atac cibernetic sofisticat, conform studiului EY Global Information Security Survey (GISS). Totodata, cele…

- Scapa Simona Halep de de Serena Williams și de Svetlana Kuznețova la Australian Open? Fostul lider mondial nu a luat o decizie in privința participarii sale la primul turneu de Mare Șlem al anului, in timp ce rusoaica Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, este incerta dupa ce a suferit o operație…

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software-ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare. Facebook a inceput testarea acestui software in Statele…

- Facebook va extinde și în alte țari software-ul deja implementat în Statele Unite, care permite detectarea utilizatorilor potențial sinucigași, au anunțat luni reprezentanții comaniei, citați de Reuters.

- Danemarca intenționeaza sa aloce mai multe fonduri pentru a intensifica eforturile de prevenire a atacurilor cibernetice, ca parte a unei strategii ce va fi prezentata la inceputul anului viitor, a declarat marți ministrul danez al apararii Claus Hjort Frederiksen, relateaza Reuters. 'Vom…

- Danemarca intenționeaza sa aloce mai multe fonduri pentru a intensifica eforturile de prevenire a atacurilor cibernetice, ca parte a unei strategii ce va fi prezentata la inceputul anului viitor, a declarat marți ministrul danez al apararii Claus Hjort Frederiksen, relateaza Reuters,

- Imaginile din satelit obtinute in aceasta luna privind un santier naval din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian urmareste un "program agresiv" pentru a construi primul sau submarin cu rachete balistice, a anuntat un institut american, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de…

- Modalitatea in care Uniunea Europeana a gestionat cele trei programe de asistența acordate Greciei in timpul crizei financiare a avut mai multe deficiențe majore, iar aceste programe și-au indeplinit doar parțial obiectivele, in condițiile in care creșterea economica ramane slaba, datoria a crescut,…

- Guvernul Statelor Unite a emis marti o avertizare tehnica privind atacurile cibernetice, despre care a afirmat ca sunt sponsorizate de catre guvernul nord-coreean si ca acestea vizeaza industria aerospatiala, telecomunicatiile si finantele inca din 2016, informeaza Reuters.

- Membrii Parlamentului European au cerut vineri o supraveghere mai stricta a situației drepturilor omului și a statului de drept in Malta de catre Uniunea Europeana, sporind astfel presiunile asupra autoritaților malteze in urma asasinatului caruia i-a cazut recent victima jurnalista anticorupție…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Donald Trump, președintele SUA, a sosit miercuri in China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic. In cursul acestei vizite liderul american va incerca sa construiasca un front unic impotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Un proiect care analizeaza legaturile dintre problemele mintale și terorism in trei orașe din Marea Britanie a fost extins la nivel național, dupa ce s-a descoperit ca un numar semnificativ de persoane din cadrul programelor de combatere a radicalizarii sufera de diferite forme de boli psihice, relateaza…