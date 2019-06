Soros și alți miliardari din SUA susţin introducerea unei nou taxe Unii dintre cei mai bogati americani au publicat luni o scrisoare deschisa in care pledeaza pentru introducerea unui impozit "moderat" asupra activelor celor mai bogati 0,1% dintre cetatenii SUA. Scrisoarea le este adresata candidatilor in scrutinul prezidential din anul 2020, scrie Mediafax. "America are o responsabilitate morala, etica si economica de a taxa mai mult averile noastre. O taxa impusa bogatilor ar contribui la abordarea crizei climatice, ar imbunati starea economiei, ar imbunatati rezultatele in sistemul de sanatate, ar crea oportunitati egale si ar consolida libertatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

