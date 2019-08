Stiri pe aceeasi tema

- Maine are termen comisarul de la Penitenciarul Tulcea, care este judecat pentru luare de mita. Acesta le punea la dispozitie detinutilor telefoane mobile cu care sunau persoane prin metoda "Accidentul".Pe 23 iulie, la Curtea de Apel Constanta, se afla pe rol contestatia formulata de Directia Nationala…

- George Maior, fost sef SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, a fost citat pentru data de 23 iulie la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat in dosarul aducerii lui Nicolae Popa in Romania, dosar in care Laura Codruta Kovesi are calitatea de inculpat.Stire…

- Un colaborator apropiat al vicepremierului Matteo Salvini a fost audiat luni de procurori in legatura cu un presupus plan de finantare din partea Rusiei pentru Liga, partidul de extrema-dreapta al omului forte din guvernul italian, relateaza AFP.

- Un colaborator apropiat al vicepremierului Matteo Salvini a fost audiat luni de procurori in legatura cu un presupus plan de finantare din partea Rusiei pentru Liga, partidul de extrema-dreapta al omului forte din guvernul italian, relateaza AFP potrivit Agerpres. Gianluca Savoini, care a fost…

- Un colaborator apropiat al vicepremierului Matteo Salvini a fost audiat luni de procurori in legatura cu un presupus plan de finantare din partea Rusiei pentru Liga, partidul de extrema-dreapta al omului forte din guvernul italian, relateaza AFP. Gianluca Savoini, care a fost interogat pe tema informatiilor…

- Potrivit cercetarilor, in jurul miezului noptii, Andrei C. a mers la casa iubitei pentru a-i reprosa acestaia ca intentioneaza sa plece din tara. A fost intampinat de tatal fetei, pe care l-a impuscat cu o arma cu bile in zona abdomenului. Ulterior, el a plecat cu arma spre casa si a mai impuscat, in…

- Fostul lider PNL Ioan Oltean a ajuns în fața procurorilor anticorupție. Fostul deputat a fost chemat într-un dosar retrimis de Instanța Suprema la DNA. Anchetatorii îl acuzau ca ar fi luat șpaga în curtea unei biserici.

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata in stare de control judiciar a inculpaților DRAGOȘ CRASNAI CIPRIAN IOAN și DRAGOȘ CRASNAI MONICA GHEORGHINA pentru comiterea – in foarte repetate randuri – a infracțiunii de…